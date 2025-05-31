عبد الله: أخطأت الحكومة بالتمييز بين الأسلاك العسكرية والإدارية في موضوع زيادة الرواتب

أشار النائب بلال عبد الله، في تصريح له الى ان "الحكومة أخطأت بالتمييز بين الأسلاك العسكرية والإدارية في موضوع زيادة الرواتب، لأن العدالة تفرض الشمولية في مقاربة هذه المواضيع . بانتظار التعافي الاقتصادي والمالي لإعطاء هؤلاء جميعا حقهم بالعيش الكريم، فأن أي زيادة يجب أن تعطى لكل القطاعات. ضروري تصحيح الخطأ".

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