الطقس غدا غائم مع انخفاض في الحرارة وأمطار متفرقة شمالا بعد الظهر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع خاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها أحيانا لحدود ال55كلم/س.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق ومتقطع خاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الساحل وفوق الجبال، تنشط الرياح أحيانا لتلامس ال 50 كلم/س مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خاصة شمال البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ خاصة في المناطق الشمالية خلال فترة قبل الظهر، يستقر الظقس اعتبارا من المساء.