حريق في سهل الطيبة يلتهم مزرعة قمح والدفاع المدني يتدخل لمنع تمدده

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع باندلاع حريق في قطعة أرض مزروعة بالقمح في سهل الطيبة، المحاذي لمجمّع الإمداد السياحي، ما أدى إلى احتراق كامل المساحة المزروعة. وعملت فرق الدفاع المدني على تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المجمع السياحي والمنازل المجاورة.

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