اتهم مكتب رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو، ​إيران​ بالسعي لاستكمال برنامجها للأسلحة النووية، في تعليق على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب نتانياهو قوله إن التقرير "يُظهر أن هدف البرنامج النووي الإيراني ليس سلمياً"، مشدداً على أن "المجتمع الدولي يجب أن يتحرك الآن لوقف إيران".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتنياهو: تقرير الطاقة الذرية يثبت أن برنامج إيران النووي غير سلمي والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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