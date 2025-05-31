وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وصل الى دمشق

وصل ​وزير الخارجية السعودي​ ​فيصل بن فرحان​ إلى ​دمشق​ عاصمة ​سوريا​.

ومن المقرر في الوقت ذاته أن يلتقي وزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له بالرئيس السوري أحمد الشـرع، كما سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، إذ تبحث "سبل العمل المشترك بما يدعم اقتصاد سوريا، ويعزز بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري"، كما ذكر بيان وزارة الخارجية السعودية.

إلى ذلك، يضم الوفد الاقتصادي رفيع المستوى، المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن الخلف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبد الله الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن زرعه، وعدداً من المسؤولين في مختلف القطاعات.

وفي وقت سابق قال مصدر سعودي لرويترز إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أرجأ زيارة كانت مقررة إلى الضفة الغربية بعد أن منعتها إسرائيل.