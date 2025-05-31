شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر الحديثة يواصل تحركاته المكثفة استعدادًا للانتخابات البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء أحمد فهمي، الأمين العام لحزب مصر الحديثة، إن الحزب يواصل تحركاته المكثفة في جميع محافظات الجمهورية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن الحزب يعمل بتناغم مع كافة الكوادر في مختلف المناطق لتعزيز حضور الحزب وتفعيل برنامجه الانتخابي بشكل شامل.

وأضاف فهمي أن برنامج الحزب يتناول عددًا كبيرًا من الملفات الحيوية التي تهم المواطن المصري، مشيرًا إلى أن أولويات الحزب تتمحور حول تطوير منظومة التعليم وتقديم دعم ملموس للمواطنين، بالإضافة إلى الارتقاء بمنظومة الصحة العامة، كما شدد على أهمية القضاء على مشكلة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم وتأهيل الشباب لتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل والمجتمع.

وأوضح الأمين العام أن حزب مصر الحديثة يسعى من خلال برنامجه إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات المواطنين وتساهم في بناء مصر المستقبل. وشدد على أن التواصل المستمر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم هي الركيزة الأساسية في خطة الحزب للمرحلة المقبلة.



