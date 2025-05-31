شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يشكّل غرفة عمليات مركزية عاجلة لمتابعة تداعيات العاصفة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

في استجابة فورية للتقلبات الجوية الشديدة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تشكيل غرفة عمليات عاجلة لمتابعة آثار العاصفة وتنسيق التدخلات السريعة.

وبدأت فرق المتطوعين التابعة لمؤسسات التحالف صباح اليوم، تنفيذ مسح ميداني شامل في المناطق المتضررة، بهدف رصد الحالات الإنسانية العاجلة ورفع تقارير ميدانية دقيقة، تمهيدًا لتقديم الدعم اللازم سواء على مستوى الإغاثة الغذائية أو التدخلات الصحية والسكنية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به التحالف الوطني بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، لتقديم يد العون للمواطنين المتضررين والتخفيف من حدة الآثار التي خلفتها موجة الطقس السيئ.

ويؤكد التحالف استمراره في رصد الموقف ميدانيًا على مدار الساعة، مع الإشارة إلى أن خطط التدخل الطارئة ستتوسع خلال الساعات القادمة بناءً على نتائج المسح الجاري.