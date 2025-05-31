شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: نستعد لانتخابات البرلمان ببرنامج يلبى طموحات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب يكثف استعداداته للانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال إعادة هيكلة لجانه التنظيمية بالمحافظات، والانتهاء من مراجعة قوائم المرشحين المحتملين لخوض السباق البرلماني.

وأضاف عبد العزيز أن الحزب يعكف حاليًا على إعداد برنامج انتخابي شامل يعكس تطلعات المواطنين ويستجيب لأولويات المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن البرنامج سيركز على قضايا تحسين مستوى المعيشة، وتطوير خدمات التعليم والصحة، ودعم الشباب والمرأة، إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب يراهن في هذه الانتخابات على الدفع بكوادر شابة قادرة على التعبير عن الشارع المصري والتفاعل مع همومه اليومية، لافتًا إلى أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا ببناء قدرات مرشحيه من خلال ورش تدريبية وتثقيفية في مجالات العمل البرلماني والتشريعي.

وأشار عبد العزيز إلى أن الإصلاح والنهضة يسعى إلى بناء تحالفات مع أحزاب تتشارك معه في الرؤية والهدف الوطني، مؤكدًا أن المشاركة الفعالة في الحياة السياسية لا تقتصر على التمثيل النيابي فقط، بل تمتد إلى تقديم حلول عملية تخدم الدولة والمجتمع.

وأوضح أن الحزب يخوض الانتخابات من منطلق الإيمان بدوره الوطني في دعم الاستقرار والتنمية، والمساهمة في بناء برلمان قوي يعبر عن إرادة الشعب ويعمل لصالحه.



