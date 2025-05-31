أعلنت المديريّة العامّة ل​أمن الدولة​ – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، في بيان انه "متابعةً للجهود الأمنية في مكافحة المخدرات، أوقفت دورية من مكتب ​صيدا​ الإقليمي لأمن الدولة السوري (م.ش.) بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٥، بعد توافر معلومات لدى مديرية الجنوب الاقليمية عن قيامه بترويج سكاكر وحلوى تحتوي على حبوب مخدّرة في أحد المقاهي في مدينة صيدا، ووقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة: توقيف سوري يروج حلوى تحتوي على حبوب مخدّرة في أحد مقاهي صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.