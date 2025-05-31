بري استقبل السفير الصيني في زيارة وداعية

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، سفير الصين في ​لبنان​ تشيان مينجيان في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان ، الزيارة كانت أيضا مناسبة جرى خلالها عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

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