رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نشهد بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن بلاده تشهد بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى التحركات الدبلوماسية الجارية بشأن البرنامج ​النووي​ الإيراني.

وفي تصريح له، اعتبر إسلامي أن "البعض في واشنطن يتحدث عن صفر تخصيب"، واصفاً هذه المواقف بأنها "تعكس فقط أوهام أعدائنا".