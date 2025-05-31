أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن بلاده تشهد بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى التحركات الدبلوماسية الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وفي تصريح له، اعتبر إسلامي أن "البعض في واشنطن يتحدث عن صفر تخصيب"، واصفاً هذه المواقف بأنها "تعكس فقط أوهام أعدائنا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نشهد بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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