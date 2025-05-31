نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكيدها أن "إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، معتبرة أن مستوى تعاون طهران معها لا يزال "أقل من مرض".

كانت هذه تفاصيل خبر أ ف ب عن وكالة الطاقة الذرية: إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وتعاونها أقل من مرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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