مستشفى أوتيل ديو نظم حملة توعوية في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين

نظم مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، برعاية وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، يوما توعويا مفتوحا في حديقة المستشفى لمناسبة ​اليوم العالمي للامتناع عن التدخين​، شهد إعادة افتتاح مركز الإقلاع عن التدخين بحلته الجديدة، بمقاربة علاجية شاملة تشمل الدعم الطبي والنفسي والإرشاد الغذائي.

تخللت النشاطات تمارين تنفس، فحوصات طبية، ألعاب تعليمية، وجلسات نقاش، بمشاركة خمس مدارس، إضافة إلى عرض فني حي. واختُتم الحفل بكلمة للدكتور فادي سنان ممثلا وزارة الصحة، شدد فيها على أهمية التعاون لتفعيل قوانين الحد من التدخين.