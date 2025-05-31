أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، تعليقا على خبر اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الى ان "المنتظر من القضاء اللبناني أن يبدأ بإصدار الأحكام في هذا الملف الذي يمس اللبنانيين".
ولفت المرصد الى ان التحقيقات في أوروبا في هذا الملف تسير على قدم وساق، ونأمل ان "يحذو القضاء اللبناني حذو القضاء الاوروبي على الاقل في الحجز على أملاك سلامة"، ومشيرا الى ان " الدولة اللبنانية يمكن ان تحصل على المليارات في حال اتخذت المسار الصحيح في متابعة قضية الحجز على ممتلكات وأموال سلامة دوليا، ولكن هذا وحده لا يكفي. السؤال اليوم "لماذا لا يزال ملف سلامة يراوح مكانه لبنانيا؟".
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الاوروبي: الدولة يمكن أن تحصل على المليارات بحال اتخذت المسار الصحيح بمتابعة قضية الحجز على ممتلكات سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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