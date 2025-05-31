عاصفة مفاجئة ضربت الإسكندرية والمحافظة ترفع مستوى الاستعداد للتعامل مع تداعيات الطقس

شهدت محافظة الإسكندرية في مصر موجة طقس عنيفة وغير متوقعة، حيث ضربت المدينة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة وكتل ثلجية في بعض المناطق، وفقل لوكالة "روسيا اليوم".

وأكد محافظ الإسكندرية، أحمد خالد حسن سعيد، أن "تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية فاجأت أهالي المحافظة". وشدد على "رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تلك الحالة، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار ورياح متفاوتة الشدة تكون رعدية".

وكلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المروريرة.