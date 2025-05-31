شكرا لقرائتكم خبر عن من الإعدام غيابيا للبراءة من تهمة هتك عرض فتاة الواحات.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "من الإعدام للبراءة.. الجنايات تقضى ببراءة شخص من تهمة هتك عرض فتاة رغم الأدلة الفنية وتقرير الطب الشرعى بإثبات الواقعة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة جنايات أول درجة الجيزة، حكماً قضائياً ببراءة متهم من جريمة هتك عرض فتاة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الواحات"، وترسي مبادئ جديدة رغم الأدلة الفنية وتقرير الطب الشرعي تجاه إلغاء حكم غيابي بالإعدام والحكم بالبراءة، حيث صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 2179 لسنة 2023 كلى، رغم:

1- إثبات الطب الشرعي لواقعة الاغتصاب.

2- تقديم محادثات ورسائل تفيد التهديد.

3- شهود ثلاث وردوا بقائمة أدلة الثبوت.

4- التحريات التي جزمت بإرتكاب الواقعة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

من الإعدام لـ"البراءة".. "الجنايات" تقضى ببراءة شخص من تهمة "هتك عرض" فتاة.. الحكم صدر رغم الأدلة الفنية وتقرير الطب الشرعى بإثبات الواقعة.. و10 دفوع أنقذت المتهم من حبل المشنقة بعد الحكم عليه غيابيًا بالإعدام





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