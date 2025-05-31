شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: الإشراف القضائي على العملية الانتخابية مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، حصاد تحركات المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى في الفترة من يوم 24 مايو حتى يوم 31 مايو 2025، والتي تضمنت حضوره جلسات عامة لمجلسي النواب والشيوخ بجانب حضوره اجتماعات لجان نوعيه بالمجلسين وتضمن حضوره عدد كبير من التصريحات الهامة جاءت كالتالي:

السبت الموافق 24 مايو:

- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون برقم (141) لسنة 2020، والموافقة عليه نهائيًا

الوزير فوزي: القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها

المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، يحضر المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية.

وزير الشئون النيابية: وزارة الشؤون النيابية تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التواصل مع مختلف القوى الحزبية.. وأبوابنا مفتوحة لجميع الرؤى

الأحد الموافق 25 مايو:

- وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق لبحث العلاقات المشتركة

الوزير لوفد البرلمان الأوروبي: نتعامل مع ملف الهجرة بشقين.. مكافحة وتنظيم

- وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون مجلس النواب ومشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والموافقة عليهم نهائيًا

الوزير فوزي: الإشراف القضائي على العملية الانتخابية مستمر من خلال الهيئات القضائية ويدير الانتخابات هيئة مستقلة بخبرات كبيرة متراكمة

- وزير الشئون النيابية باجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

المستشار محمود فوزي: نتفق على تدعيم المادة 7 الخاصة بالسكن البديل بمشروع قانون الإيجار القديم .. ودراسة مقترح التدرج في الأجرة.

- المستشار محمود فوزى باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، وذلك لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة بشأن بيوت وقصور الثقافة، بحضور وزير الثقافة

الوزير محمود فوزي يطمئن موظفي قصور الثقافة: أنتم محميون بموجب القانون

- وزير الشئون النيابية باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزراء التخطيط والمالية والاستثمار ورئيس الرقابة المالية بشأن مشروع قانون تنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها

وزير الشئون النيابية والقانونية: وحدة الشركات الدولية تعتبر آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي يعالجها مشروع القانون

الأثنين الموافق 26 مايو:

- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمجلس النواب والموافقة عليه نهائيًا، بحضور وزير الإسكان

الوزير محمود فوزي: القانون من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية ويشجع مشاركة القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار في هذا النشاط

الثلاثاء الموافق 27 مايو:

- المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مناقشة مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والموافقة عليه نهائيَا، بحضور وزيري المالية والعمل

وزير الشئون النيابية: مشروع القانون في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر برعاية المواطنين وتقديم كافة أشكال الدعم في مواجهة أعباء المعيشة

الأربعاء الموافق 28 مايو:

- المستشار محمود فوزي يلقي الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص: الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية

الوزير فوزي: قانون الاستثمار المصري راعى التوازن بإقرار حق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي واحترام العقود شرط الثبات التشريعي احد الحلول

الخميس الموافق 29 مايو:

- المستشار محمود فوزي، يشارك في حفل ختام الدورة السادسة لجائزة مصر الخير لزيادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي

المستشار محمود فوزي يدعو لمواصلة دعم المبادرات الخيرية: كل جهد مهما كان بسيطًا قادار على إحداث تغيير كامل في حياة الآخرين.



حصاد تحركات المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى



حصاد تحركات المستشار محمود فوزي



حصاد تحركات وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى



حصاد تحركات المستشار محمود فوزي



حصاد تحركات المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى



حصاد تحركات وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى



حصاد تحركات المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى



حصاد تحركات المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى



حصاد تحركات المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى



حصاد تحركات المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى



حصاد تحركات المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى