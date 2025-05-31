أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ​توم فليتشر​ وجود خطة لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع، مشيراً إلى أن الظروف صعبة، لكنه أكد معرفة كيفية تنفيذ الخطة، مع تزايد المطالب الدولية بتحقيق ذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لدينا خطة لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة على نطاق واسع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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