أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت ٥ صواريخ و١٠٧ مسيرات هجومية باتجاه عدة مقاطعات أوكرانية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط ٣ صواريخ وتحقيق إصابات مباشرة في ٦٩ مسيّرة.

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الجوية الأوكرانية: روسيا أطلقت 5 صواريخ 107 مسيرات نحو مقاطعاتنا واسقطنا عددا منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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