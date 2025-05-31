أكد وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ رفض بلاده أي مطالب بوقف تخصيب اليورانيوم، معتبراً أن التخصيب حق وطني أصيل ومبدأ ثابت في المحادثات النووية السابقة والجارية، مشدداً على رفض كافة أشكال الهيمنة الأجنبية.

كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: لن نقبل أي مطالب بوقف تخصيب اليورانيوم ونرفض كافة أشكال الهيمنة الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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