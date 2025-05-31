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عراقجي: لن نقبل أي مطالب بوقف تخصيب اليورانيوم ونرفض كافة أشكال الهيمنة الأجنبية

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عراقجي: لن نقبل أي مطالب بوقف تخصيب اليورانيوم ونرفض كافة أشكال الهيمنة الأجنبية

أكد وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​ رفض بلاده أي مطالب بوقف تخصيب اليورانيوم، معتبراً أن التخصيب حق وطني أصيل ومبدأ ثابت في المحادثات النووية السابقة والجارية، مشدداً على رفض كافة أشكال الهيمنة الأجنبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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