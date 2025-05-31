الجيش الاسرائيلي زعم استهداف قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله

زعم المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي استهدف في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان، محمد علي جمول، الذي قال إنه يشغل منصب قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف التابع لحزب الله.

وادعى أدرعي أن جمول كان مسؤولًا عن تنفيذ مخططات لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه الداخل الإسرائيلي وقوات الجيش خلال الحرب الجارية.

واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "أنشطة جمول شكلت خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا ان "الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على اسرائيل".