فصيلة درك برمانا تحقق بموضوع تهريب أدوية من تركيا ومصر الى لبنان وتوقيف 3 اشخاص

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنه، بإشارة من المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله، باشرت فصيلة درك برمانا، بإمرة الرائد جوزيف سرحان، تحقيقاتها الأولية في موضوع تهريب أدوية من ​تركيا​ ومن ​مصر​ الى ​لبنان​، وقد تم توقيف ثلاثة أشخاص هم: أ.س (سوري الجنسية) ف.ن (لبنانية) م.م (سوري الجنسية)، وقد بوشر التحقيق مع ما يقارب 50 صيدلانياً و60 تاجر أدوية، علماً أن محضر التحقيق الذي بدأ في 22 أيار الجاري لا يزال مفتوحاً والتحقيقات مستمرة.

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