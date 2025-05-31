القاهرة: اجتماع عربي يقر آلية للمساهمة في إغاثة قطاع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أقر الاجتماع الدوري الـ61 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تشكيل لجنة من الاتحادات لدراسة سبل وآليات مساهمة الاتحادات والقطاع الخاص العربي في دعم صمود وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافي المبكر، بالإضافة إلى الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية.

كما استعرض مندوب دولة فلسطين في الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أمام أكثر من 80 من ممثلي الاتحادات المتخصصة المشاركة في الاجتماع، تفاصيل الخطة الفلسطينية للإغاثة والتعافي المبكر والخطة العربية للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية، مطالبا القطاع الخاص بتحمل مسؤولياته بدعم بقاء وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وإغاثته جراء جريمة الإبادة الجماعية التي تمارس ضده منذ أكثر من 20 شهرا.

ودعا الاجتماع في ختام أعماله، الاتحادات العربية والقطاع الخاص إلى المساهمة في دعم صندوق فلسطين لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، لتقديم الدعم في المجالات الصحية، والأطراف الصناعية، وكفالة أبناء الشهداء، والشؤون الاجتماعية، وذلك بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

المصدر : وكالات