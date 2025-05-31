محدث: شهيدان باستهداف إسرائيلي في النبطية الفوقا وكفركلا جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، استشهاد عنصر في الدفاع المدني وموظف في بلدية النبطية الفوقا، اليوم الخميس، بنيران الجيش الإسرائيلي في بلدة كفركلا ومنطقة حرش علي الطاهر، جنوب لبنان.

وأفادت باستشهاد العنصر في الدفاع المدني، خضر فقيه، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه خلال تفقده منزله قبالة جدار كفركلا جنوبي البلاد.

وذكرت الوكالة اللبنانية، أن الموظف في بلدية النبطية الفوقا، محمود عطوي، كان يستقل دراجة نارية متوجهًا إلى البئر في حرش علي الطاهر لتحويل المياه إلى المنازل، عندما أُطلق عليه صاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن "غارة للعدو بمسيرة على حرج علي الطاهر - النبطية الفوقا أدت إلى سقوط شهيد".

وأشارت الوكالة إلى أن الشهيد عطوي فقد سابقًا شقيقه مصطفى في قصف إسرائيلي استهدف نفس المنطقة في نهاية التسعينيات.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه هاجم في منطقة جبل شقيف جنوبي لبنان، واغتال عنصرًا من حزب الله بواسطة طائرة لسلاح الجو.

وزعم أن "العنصر" المستهدف كان يعمل على "إعادة تأهيل موقع استخدم لإدارة النيران والدفاع"، وقال إن النشاط داخل الموقع يشكل خرقًا للتفاهمات مع لبنان.

وأشار إلى أن الموقع ذاته "تم استهدافه عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة". وأضاف أنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل، وسيمنع كل محاولة لإعادة تموضع لحزب الله".

المصدر : وكالة وفا