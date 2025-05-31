جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب سبعة أشخاص في حادث إطلاق نار في إحدى منتزهات ولاية واشنطن الأميركية.

وأفادت الشرطة الأميركية، في بيان، بإصابة سبعة أشخاص بطلقات نارية، ثلاثة منهم في حالة حرجة، في متنزه بضاحية تابعة لمدينة تاكوما في ولاية واشنطن، لافتة إلى أن المسعفين نقلوا خمسة أشخاص إلى المستشفيات، بينما وصل اثنان آخران إليها بأنفسهم.

ونوهت إلى أن المحققين لا يعرفون عدد المشاركين في إطلاق النار، أو ما إذا كان الضحايا قد تم استهدافهم، لافتة إلى وجود أكثر من 100 شخص في المتنزه المجاور لبحيرة أميركان ليك عندما تم إطلاق النار.

ويأتي هذه الحادث بعد أيام قليلة من حادث إطلاق نار في متنزه في فيلادلفيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين.