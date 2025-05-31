اعتبر النائب اللبناني السابق وليد جنبلاط أنّ الحديث عن إمكانية وقف إطلاق النار في قطاع غزة أو حصول تبادل للأسرى لا يعدو كونه أوهاماً، مشدداً على أنّ الخطة الإسرائيلية الحقيقية تهدف إلى التدمير الكامل للقطاع.
وحذر جنبلاط، في تصريح له، من أنّ إسرائيل تسعى إلى إنشاء "معسكر اعتقال كبير في جنوب غزة"، يشبه المعتقلات النازية، حيث يُعامل الإنسان كرقم تمهيداً للتهجير أو الإبادة، على حدّ تعبيره.
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: لا وقف لإطلاق النار في غزة والخطة الإسرائيلية تقوم على التدمير الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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