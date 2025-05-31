في صحف اليوم: اسرائيل هي من تمنع الدولة من بسط سيادتها ولبنان ما زال يراهن على المسار الدبلوماسي الذي يقوده عون

حذر مرجع كبير، في تصريح لصحيفة "الجمهورية"، من أن الاحتمالات المفتوحة في المنطقة ترخي بظلالها على جبهة لبنان، مشيراً إلى أنّ إسرائيل قد تلجأ إلى التصعيد في الجنوب للتعويض عن خسارتها المحتملة في حال إنجاز الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد المرجع إنّ "إسرائيل تدرك أنها أكثر الخاسرين من هذا الاتفاق، ولا تريده أن يحصل، لكنها عاجزة عن منعه، وقد تحاول التعويض عن ذلك في أماكن أخرى، وربما يكون لبنان إحدى هذه الساحات"، مضيفاً أن "الخطر قائم رغم غياب معطيات مباشرة تؤكده، لأن إسرائيل لا تتردد في اتخاذ خطوات عدوانية متى اقتضت مصالحها ذلك".

وأكد أن أي تصعيد من الجانب الإسرائيلي "سيقابل بردّ دفاعي من لبنان"، مذكّراً بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدد على أن اللبنانيين سيكونون جميعاً في "صفوف المقاومة" في حال العدوان.

وعن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، أوضح المرجع أن "الدول الكبرى واليونيفيل على دراية كاملة بأن الخروقات تأتي من إسرائيل، وهي من تمنع الدولة اللبنانية من بسط سيادتها"، مبدياً استياءه من أداء لجنة المراقبة التي "وعدت بجهد ولم تنفذ شيئاً"، ومشدداً على أن "لبنان ما زال يراهن على المسار الدبلوماسي الذي يقوده رئيس الجمهورية جوزاف عون".