نقلت صحيفة "الجمهورية" عن ديبلوماسي بارز، معروف بخبرته في السياسة الأميركية، قوله إن زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس إلى بيروت "ليست طارئة أو مفاجئة"، بل كانت مقررة سلفاً، وأورتاغوس كانت قد أعلنت خلال زيارتها السابقة أنها ستعود لاحقاً.
وأضاف الديبلوماسي أن "هناك مبالغة واضحة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية حول جدول أعمال الزيارة"، مشدداً على أنه "لا توجد حالياً أي خطة أميركية واضحة تجاه لبنان، ومن غير المتوقع أن تحمل أورتاغوس طروحات ضاغطة أو أجندات سياسية تتعارض مع الواقع القائم".
وأكد أن مسألة سلاح حزب الله لا تزال تشكل أولوية بالنسبة إلى واشنطن، وهي لا تمانع وضع جدول زمني لمعالجة هذا الملف، لكنه أشار إلى أن الإدارة الأميركية تدعم مقاربة رئيس الجمهورية لهذا الموضوع بالحوار نظراً لحساسيته، ولم يصدر عنها أي موقف يعارض هذا التوجه.
ولفت الديبلوماسي إلى أن "الاهتمام الأميركي في هذه المرحلة يتركز بشكل أساسي على التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، وإنهاء الحرب على قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "دعم واشنطن للرئيس ميشال عون واضح، وهي لا ترغب في أن يتحول لبنان إلى ساحة توتر جديدة، بل تسعى إلى تعزيز الاستقرار فيه".
كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: دبلوماسي بارز يؤكد أن زيارة أورتاغوس إلى بيروت ليست طارئة ولا أجندة ضغوط أميركية حالياً على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.