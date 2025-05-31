شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحدد ضوابط الحصول على ترخيص بوضع إعلان على الطرق العامة والان مع تفاصيل الخبر

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة عدة ضوابط بشأن الحصول على ترخيص بوضع إعلان أو لافتة على الطرق العامة ونصت المادة (5) على أن تلتزم الجهة المختصة بالبت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات الواردة بالمادة (2) من هذه اللائحة، وقيام المعلن أو من يمثله قانونا بإعلان الجهة المختصة على يد محضر بعزمه البدء في التنفيذ قبل الشروع فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين.

فيما نصت المادة (6)، يجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص وفقا لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، وفي هذه الحالة يجب عليها إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء على النموذج رقم (6) المرافق لهذه اللائحة، باتباع وسيلة الإخطار المدونة يطلب الترخيص، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إذا كان له مقتضی.