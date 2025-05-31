السلطات الصينية نفذت دوريات استعداد قتالي حول جزر سكاربورو المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

نفذت السلطات الصينية السبت دوريات استعداد قتالي حول جزر سكاربورو المتنازع عليها في ​بحر الصين الجنوبي​، وفق ما أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية. وجاءت هذه التحركات وسط تصاعد التوترات في المنطقة التي تشهد نزاعات إقليمية متعددة حول السيادة على هذه الجزر الاستراتيجية.

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