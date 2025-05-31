ممثلة الاتحاد الأوروبي: كوريا الشمالية والصين تدعمان روسيا في حربها على أوكرانيا وهذا تهديد للأمن العالمي

أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية أن ​كوريا الشمالية​ والصين تدعمان روسيا في حربها على أوكرانيا، معتبرة ذلك تهديداً لأمن النظام العالمي.

وقالت الممثلة إن روسيا تشن حرباً على دولة ذات سيادة، مشددة على عدم وجود أي مبرر قانوني لاستخدام القوة العسكرية وفقاً للقانون الدولي.

وأضافت أن أوروبا تلتزم على المدى الطويل بالأمن والسلم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدة أن روسيا لا ترغب في السلام، وأن الصراع سيتحدد بمن يملك قدرة تحمل أكبر للفوز بالحرب.