أعلنت ​وزارة الخارجية الكوبية​ أنها استدعت السفير الأميركي لدى هافانا احتجاجا على "تدخله" في الشؤون الداخلية للبلاد. واضحت ان الاستدعاء للسفير مايك هامر هو للفت انتباهه مجددا إلى سلوكه الذي يتسم بالتدخل والعداء". وتلقى هامر "​مذكرة احتجاج شفهية​" تحذره بأنه "لا يمكنه استخدام الحصانة التي يتمتع بها كممثل لبلاده كغطاء لأعمال تتعارض مع سيادة ​كوبا​ ونظامها الداخلي".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية كوبا أعلنت استدعاء السفير الاميركي احتجاجا على تدخله في شؤونها الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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