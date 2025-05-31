وزير الدفاع الأميركي يحذر من أن القوات الصينية تتدرب على غزو تايوان

حذر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من أن القوات العسكرية الصينية "تتدرب على المهمة الحقيقية" بينما تستعد لغزو محتمل لتايوان.

واكد هيغسيث خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافور، أن "من المعروف أن الرئيس الصيني أمر جيشه بأن يكون قادرا على ​غزو تايوان​ بحلول عام 2027. وجيش التحرير الشعبي يقوم ببناء القوات العسكرية للقيام بذلك ويتدرب من أجل ذلك يوميا على المهمة الحقيقية". وحض هيغسيث حلفاء واشنطن الآسيويين على تعزيز إنفاقهم العسكري بسرعة في مواجهة التهديد الصيني.

وحذر من أن الصين "تستعد بوضوح وثقة لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادي"، معتبرا أن التهديد الذي تشكله الصين حقيقي وقد يكون وشيكا"، مضيفا أن بكين "تأمل في الهيمنة والسيطرة" على آسيا.