أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ بلاده باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم التجارية مع الهند، مشيرًا إلى أنّ ممثلين عن باكستان سيصلون إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.
وفي تصريح له، أكّد ترامب أنّ اليابان ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، مشددًا على متانة العلاقات التي تربط البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: اتفاق تجاري وشيك مع الهند وممثلون عن باكستان سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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