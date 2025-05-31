ترامب: اتفاق تجاري وشيك مع الهند وممثلون عن باكستان سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​، أنّ بلاده باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق بشأن ​الرسوم التجارية​ مع ​الهند​، مشيرًا إلى أنّ ممثلين عن ​باكستان​ سيصلون إلى ​الولايات المتحدة​ الأسبوع المقبل.

وفي تصريح له، أكّد ترامب أنّ ​اليابان​ ترغب في التوصل إلى ​اتفاق تجاري​ مع واشنطن، مشددًا على متانة العلاقات التي تربط البلدين.