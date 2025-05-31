مسؤول أميركي: وقف اطلاق النار مع الحوثيين هو أقل الخيارات سوءا

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اختارت "أقل الخيارات سوءاً" في التعامل مع الحوثيين، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار معهم.

وأوضح المسؤول أن واشنطن قررت وقف إنفاق الأموال واستخدام الذخائر المتطورة في "معركة لا نهاية لها" مع الحوثيين، معتبرًا أن الاستمرار في هذه المواجهة لا يخدم مصالح الولايات المتحدة.

وأكد المصدر أن الحوثيين "لن يوقفوا هجماتهم على إسرائيل أبداً"، ما يعكس تعقيدات المواجهة الإقليمية وتحديات الأمن في المنطقة.