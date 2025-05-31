شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستهدف بخطة التنمية لدعم الصناعة والتجارة وتوطين الصناعة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026، مستهدفات قطاع الصناعة والتجارة، ولعل أبرزها المساهمة فى وضع استراتيجية إقامة المعارض المصرية والتوسع فيها سواء إقامة معارض دولية فى مصر أو معارض دولية متخصصة أو معارض خارجية مصرية لدعم الصادرات المصرية بالتعاون مع التمثيل التجارى في السفارات المصرية.

وفيما يلى نستعرض المستهدف الكاملة لقطاع الصناعة والتجارة وفقا لتقرير اللجنة:

1. المساهمة فى وضع استراتيجية إقامة المعارض المصرية والتوسع فيها سواء إقامة معارض دولية فى مصر أو معارض دولية متخصصة أو معارض خارجية مصرية لدعم الصادرات المصرية بالتعاون مع التمثيل التجارى في السفارات المصرية.

2. تحديث وتنظيم منظومة التجارة الداخلية من خلال بناء قدرات الأسواق المحلية لتكون أكثر كفاءة وفاعلية، دراسة واقتراح منظومة التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي، وذلك لجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية، توطين العلامات التجارية الجديدة والحفاظ على ما هو قائم، الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع التجارة الداخلية، تشجيع المطورين الحالين وتعظيم استثماراتهم من خلال التوسع فى النشاط.

3. تقديم حوافز حكومية ومزايا ضريبية للشركات المصنعة محليًا.