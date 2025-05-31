شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر حساب أجر الاشتراك فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

نص المشرع في قانون 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في بابه الأول المعنى بالتغطية التأمينية والتعاريف على تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعناصر حساب أجر الاشتراك والحدين الأدنى والأقصى له.

وكما ورد في البند الثامن من المادة الأولى والتي تتحدث عن أجر الاشتراك كما يلى:

البند الثامن

8 - أجر الاشتراك هو المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى.

وتحدد عناصر الأجر بما يأتي:

1- الأجر الوظيفي.

2- الأجر الأساسي.

3- الأجر المكمل.

4- الحوافز.

5- العمولات.

6- الوهبة.

متى توافرت الوهبة في شأنها الشروط الآتية:

- أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء.

- أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.

- أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.

7- البدلات فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزءًا من أجر الاشتراك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "679" لسنة 1984

– بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وضيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.

– بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.

– البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.

– البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.

8 - الأجور الإضافية.

9- التعويض عن جهود غير عادية.

10 - إعانة غلاء المعيشة.

11- العلاوات الاجتماعية.

12- العلاوات الاجتماعية الإضافية

13- المنح الجماعية.

14- المكافآت الجماعية.

15- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.

16- العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي.