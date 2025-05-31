مصادر الأنباء: جهات لبنانية رسمية تبلغت بأن إسرائيل قد تلجأ إلى توسيع مناطق احتلالها

أفادت مصادر رسمية لصحيفة "الأنباء" الكويتية، عن "تبلغ جهات لبنانية رسمية ومعنية ان إسرائيل قد تلجأ إلى توسيع مناطق احتلالها من المواقع الخمسة التي رفضت الانسحاب منها بعد انتهاء المهلة المحددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار إلى مواقع أخرى بشكل يجعلها تشرف على البلدات التي كانت خاضعة للشريط الحدودي المحتل الذي نصب عام 1978، والذي عاد وتكرس عام 1985، مع الانسحاب الاسرائيلي عقب اجتياح عام 1982، والذي وصل إلى بيروت. وقد استمر ​احتلال إسرائيل​ لهذا الشريط حتى التحرير في عام 2000".

على الصعيد الإصلاحي، قالت مصادر وزارية ان التعيينات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بمجلس الإنماء والإعمار وهيئة أوجيرو، جرت دون أي إشكالات من خلال التوافق المسبق عليها. إلا أنها تحدثت عن "خلافات كبيرة تدور حول بقية التعيينات، وخصوصا التشكيلات الديبلوماسية والقضائية إلى تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان. وتجري محاولات للدفع نحو تجاوز آلية التعيينات التي تمت إقرارها أخيرا، وما يثير الجدل والمواقف المتناقصة".