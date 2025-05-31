كاتس بعد الغارات على سوريا: لن تكون هناك حصانة لأي جهة ولن نسمح بتهديدات لإسرائيل

أشار وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​، في تصريح بعد الغارات على ​سوريا​، إلى أنه "لن تكون هناك حصانة لأي جهة ولن نسمح بتهديدات لإسرائيل".

وبعد غارات على محافظتي ​اللاذقية​ وطرطوس في وقت سابق، أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، أن طائراته الحربية "أغارت في منطقة ‎​اللاذقية​ في ​سوريا​ على مستودعات أسلحة احتوت على صواريخ أرض-بحر شكلت تهديدًا على حرية الملاحة البحرية الدولية والاسرائيلية".

ولفت إلى أنه "تم في منطقة اللاذقية استهداف مستندات لصواريخ أرض-جو".

وأضاف "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لضمان حرية العمل في المنطقة وذلك لتحقيق مهامه وسيعمل لإزالة اي تهديد على دولة ومواطنيها".