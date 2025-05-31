وكالة الأنباء السورية: مقتل مدني إثر استهداف طيران الجيش الإسرائيلي ريف جبلة

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، عن مقتل مدني جراء استهداف طيران الجيش الإسرائيلي محيط قرية زاما بريف جبلة في اللاذقية.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن طائراته الحربية "أغارت في منطقة اللاذقية في سوريا على مستودعات أسلحة احتوت على صواريخ أرض-بحر شكلت تهديدًا على حرية الملاحة البحرية الدولية والاسرائيلية".
ولفت إلى أنه "تم في منطقة اللاذقية استهداف مستندات لصواريخ أرض-جو".
وأضاف "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لضمان حرية العمل في المنطقة وذلك لتحقيق مهامه وسيعمل لإزالة اي تهديد على دولة ومواطنيها".
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