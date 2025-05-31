وكالة الأنباء السورية: مقتل مدني إثر استهداف طيران الجيش الإسرائيلي ريف جبلة

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، عن مقتل مدني جراء استهداف طيران ​الجيش الإسرائيلي​ محيط قرية زاما بريف جبلة في ​اللاذقية​.

وفي وقت سابق، أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، أن طائراته الحربية "أغارت في منطقة ‎​اللاذقية​ في ​​سوريا​​ على مستودعات أسلحة احتوت على صواريخ أرض-بحر شكلت تهديدًا على حرية الملاحة البحرية الدولية والاسرائيلية".

ولفت إلى أنه "تم في منطقة اللاذقية استهداف مستندات لصواريخ أرض-جو".

وأضاف "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لضمان حرية العمل في المنطقة وذلك لتحقيق مهامه وسيعمل لإزالة اي تهديد على دولة ومواطنيها".