مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ستمنع زيارة الوفد الوزاري برئاسة وزير خارجية السعودية إلى الضفة يوم الأحد

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أفاد مسؤول إسرائيلي رفي المستوى، في تصريح لصحيفة "تايمز أو إسرائيل"، بأن إسرائيل قررت منع وفد من وزراء خارجية دول الشرق الأوسط، برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، من القيام بزيارة تاريخية إلى الضفة الغربية يوم الأحد".
وفي وقت سابق، أكّد نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، في تصريح للشبكة، أن وفدًا وزاريًا عربيًا بقيادة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيصل إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية يوم الأحد للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث ستكون أرفع زيارة سعودية للمنطقة منذ عام 1967.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ومع تزايد احتمالات التطبيع السعودي الإسرائيلي.
وصرح السفير الفلسطيني لدى السعودية مازن غنيم لصحيفة الإخبارية السعودية الحكومية بأن وزير الخارجية السعودي سينضم إليه كبار الدبلوماسيين من مصر والأردن و"دول أخرى".
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