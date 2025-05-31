اخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ستمنع زيارة الوفد الوزاري برئاسة وزير خارجية السعودية إلى الضفة يوم الأحد

0 نشر
0 تبليغ

  • مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ستمنع زيارة الوفد الوزاري برئاسة وزير خارجية السعودية إلى الضفة يوم الأحد 1/2
  • مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ستمنع زيارة الوفد الوزاري برئاسة وزير خارجية السعودية إلى الضفة يوم الأحد 2/2

أفاد مسؤول ​إسرائيل​ي رفي المستوى، في تصريح لصحيفة "تايمز أو إسرائيل"، بأن إسرائيل قررت منع وفد من وزراء خارجية دول الشرق الأوسط، برئاسة وزير الخارجية السعودي ​فيصل بن فرحان​، من القيام بزيارة تاريخية إلى ​الضفة الغربية​ يوم الأحد".

وفي وقت سابق، أكّد نائب رئيس السلطة ال​فلسطين​ية حسين الشيخ، في تصريح للشبكة، أن وفدًا وزاريًا عربيًا بقيادة وزير الخارجية السعودي ​فيصل بن فرحان​ سيصل إلى مدينة رام الله ب​الضفة الغربية​ يوم الأحد للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث ستكون أرفع زيارة سعودية للمنطقة منذ عام 1967.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ومع تزايد احتمالات التطبيع السعودي الإسرائيلي.

وصرح السفير الفلسطيني لدى ​​ مازن غنيم لصحيفة الإخبارية السعودية الحكومية بأن وزير الخارجية السعودي سينضم إليه كبار الدبلوماسيين من ​مصر​ و​الأردن​ و"دول أخرى".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ستمنع زيارة الوفد الوزاري برئاسة وزير خارجية السعودية إلى الضفة يوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا