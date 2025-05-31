رائد خوري: لا أعتقد أننا سنصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد قبل نهاية ايلول المقبل

أشار وزير الاقتصاد الأسبق رائد خوري، إلى "أنني لا أعتقد أننا سنصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد قبل نهاية ايلول المقبل".
ولفت، في مقابلة مع قناة "إل بي سي أي"، إلى أن "المطلوب اكثر مما يطلبه صندوق النقد، فأين الاصلاح القضائي مثلا؟ وأين الرؤية لشكل النظام الاقتصادي في المستقبل؟ ما هو دور المصارف؟".
وقال خوري "مقتنع انه يجب ان نتعامل مع صندوق النقد ولكن انتقادي هو على طريقة التعاطي معه، فلا يمكننا ان نتركه يتصرف من تلقاء نفسه"، معتبرًا "أننا نحتاج إلى مفاوض "قبضاي" مع صندوق النقد".
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