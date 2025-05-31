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الرئيس عون والسيدة الأولى اطمأنا إلى صحة الراعي في بكركي وزارا معبد سيدة لبنان في حريصا

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  • الرئيس عون والسيدة الأولى اطمأنا إلى صحة الراعي في بكركي وزارا معبد سيدة لبنان في حريصا 1/8
  • الرئيس عون والسيدة الأولى اطمأنا إلى صحة الراعي في بكركي وزارا معبد سيدة لبنان في حريصا 2/8
  • الرئيس عون والسيدة الأولى اطمأنا إلى صحة الراعي في بكركي وزارا معبد سيدة لبنان في حريصا 3/8
  • الرئيس عون والسيدة الأولى اطمأنا إلى صحة الراعي في بكركي وزارا معبد سيدة لبنان في حريصا 4/8
  • الرئيس عون والسيدة الأولى اطمأنا إلى صحة الراعي في بكركي وزارا معبد سيدة لبنان في حريصا 5/8
  • الرئيس عون والسيدة الأولى اطمأنا إلى صحة الراعي في بكركي وزارا معبد سيدة لبنان في حريصا 6/8
  • الرئيس عون والسيدة الأولى اطمأنا إلى صحة الراعي في بكركي وزارا معبد سيدة لبنان في حريصا 7/8
  • الرئيس عون والسيدة الأولى اطمأنا إلى صحة الراعي في بكركي وزارا معبد سيدة لبنان في حريصا 8/8

زار رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ والسيدة الاولى نعمت عون وأفراد العائلة، معبد سيدة لبنان في حريصا حيث استقبلهم رئيس المعبد الاب فادي تابت وجال معهم في ارجاء المعبد حيث رفعوا الصلاة على نية لبنان، وذلك وسط ترحيب من المؤمنين الذين غصّ بهم المعبد في اليوم ما قبل الأخير من نهاية ​الشهر المريمي​.

وتجمع المؤمنون حول الرئيس عون والسيدة الاولى والتقطوا الصور التذكارية ورددوا الادعية متمنين لرئيس الجمهورية التوفيق في مسيرة اعادة النهوض بلبنان، وفق بيان رئاسة الجمهورية.

بعد ذلك انتقل الرئيس عون والسيدة الأولى إلى الصرح البطريركي في بكركي حيث اطمأنا إلى صحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد استعادته عافيته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به اثر الكسر الذي حصل في وركه خلال قداس عيد الفصح المجيد.

وكان اللقاء مناسبة لعرض الاوضاع العامة في البلاد.

وشكر البطريرك الراعي الرئيس عون وقرينته على زيارتهما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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