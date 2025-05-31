اختتام الشهر المريمي في صور

إختتمت كنائس ​صور​ ​الشهر المريمي​ بقداس احتفالي أقيم في كاتدرائية القديس توما الرسول للروم الملكيين الكاثوليك في صور، ترأسه مطران صور للموارنة شربل عبد الله، ومتربرليت صور للروم الملكين الكاثوليك جورج إسكندر ممثلا بالاكينموس بشارة كتورة، عاونهما الأبوان: ريشار فرعون، ويعقوب صعب في حضور حشد من ابناء المدينة.

وبعد القداس الاحتفالي القى المطران عبد الله عظة تناول فيها معاني الشهر المريمي، وفضائل السيدة مريم العذراء.

وفي ختام القداس أقيم زياح في احياء صور القديمة وطاف المشاركون في شوارع المدينة القديمة رفع خلالها مجسما للسيدة العذراء.