أردوغان لزيلينسكي: ندعم استمرار مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت الرئاسة التركية، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في اتصال مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عزم أنقرة مواصلة جهود تحقيق سلام دائم بين ​روسيا​ و​أوكرانيا​".

وأكد أردوغان دعم أنقرة لاستمرار مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه من الضروري مشاركة ضرورة وفدين رفيعين روسي وأوكراني في المحادثات المقبلة.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة عقد لقاء على مستوى القادة بعد استكمال محادثات الوفدين الروسي والأوكراني.

وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، أنّ "روسيا ترفض أي وساطة في المحادثات الروسية الأوكرانية وتؤكد على الشكل الثنائي".

وأوضحت أنّ "الوفد الروسي سوف يصل إلى إسطنبول في 2 حزيران مصطحبًا معه مشروع مذكرة ومقترحات أخرى لوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إنه يجب على روسيا أولا إرسال مذكرة بشأن رؤيتها لوقف إطلاق النار، قبل عقد جولة جديدة من محادثات السلام.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة الأوكرانية كييف.