قائد "قوات سوريا الديمقراطنية": نحن على اتصال مباشر مع تركيا ولا أعارض لقاء أردوغان

أعلن قال قائد ​قوات سوريا الديمقراطية​ "قسد" ​مظلوم عبدي​، أن الجماعة على اتصال مباشر مع تركيا، مشيراً إلى أنه لا يعارض لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي أن "قسد" تواصل المماطلة بتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية، داعياً إياها للتوقف عن ذلك.

وأشار أردوغان خلال تصريحات لصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان إلى ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وهيكلها الموحد ووحدتها الوطنية، وقال: "كنا قد أعربنا سابقاً عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك".

وتُعتبر "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة أكبر كتلة مسلحة خارج إطار الجيش السوري، وتسيطر على منطقة غنية بالنفط (الإنتاج الحالي حوالي 100 ألف برميل)، إلى جانب إنتاج القمح.