الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مستودعات احتوت على صواريخ أرض-بحر في اللاذقية

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، في بيان، أن طائراته الحربية "أغارت في منطقة ‎​اللاذقية​ في ​سوريا​ على مستودعات أسلحة احتوت على صواريخ أرض-بحر شكلت تهديدًا على حرية الملاحة البحرية الدولية والاسرائيلية".

ولفت إلى أنه "تم في منطقة اللاذقية استهداف مستندات لصواريخ أرض-جو".

وأضاف "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لضمان حرية العمل في المنطقة وذلك لتحقيق مهامه وسيعمل لإزالة اي تهديد على دولة ومواطنيها".

وفي 27 أيار، أفادت خمسة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، بأن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر، وقد عقدتا خلال الأسابيع الأخيرة اجتماعات وجهًا لوجه بهدف تهدئة التوترات ومنع نشوب صراع في المنطقة الحدودية بين الجانبين.

وبحسب رويترز، تمثل هذه الاتصالات تطوراً هاماً في العلاقات بين سوريا وإسرائيل، حيث تشجع الولايات المتحدة الحكام الجدد في دمشق على إقامة علاقات مع إسرائيل، بينما تخفف إسرائيل من قصفها لسوريا.