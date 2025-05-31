عطل في منصة "إكس" في عدد من دول العالم ومنها لبنان

ضرب عطل منصة "إكس" في عدد من دول العالم، وفق ما نقل موقع "داون ديتيكتور" المتخصّص في تتبع أعطال المواقع الرقمية.

وفي السياق، اشتكى عدد من المستخدمين في لبنان من عطل في المنصة.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر أيار الحالي التي تشهد فيها المنصة لعطل.

وفي 24 أيار الحالي أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه سيضطر إلى إعادة التركيز على إدارة أعماله في منصة "إكس"، وذلك بعد أن تعرضت المنصة في ذلك اليوم لعطل استمر نحو ساعتين قبل أن تعاود الشبكة الاجتماعية عملها بشكل شبه طبيعي.