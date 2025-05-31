ضرب عطل منصة "إكس" في عدد من دول العالم، وفق ما نقل موقع "داون ديتيكتور" المتخصّص في تتبع أعطال المواقع الرقمية.
وفي السياق، اشتكى عدد من المستخدمين في لبنان من عطل في المنصة.
وهذه هي المرة الثانية خلال شهر أيار الحالي التي تشهد فيها المنصة لعطل.
وفي 24 أيار الحالي أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه سيضطر إلى إعادة التركيز على إدارة أعماله في منصة "إكس"، وذلك بعد أن تعرضت المنصة في ذلك اليوم لعطل استمر نحو ساعتين قبل أن تعاود الشبكة الاجتماعية عملها بشكل شبه طبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر عطل في منصة "إكس" في عدد من دول العالم ومنها لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.