تعميمان من وزير العمل للمواطنين والمؤسسات التجارية يتعلقان بالعمال الأجانب

أصدر وزير العمل ​محمد حيدر​ تعميمًا يتعلّق بطلبات الموافقة المبدئيّة الخاصّة باستقدام العمّال الأجانب، وجاء فيه: "يهم وزارة العمل أن تعلم المواطنين بما يلي:

عند البتّ بطلب الموافقة المبدئيّة، يتلقّى صاحب العلاقة رسالةً تُعلمه بقرار وزارة العمل قبول الطّلب أو رفضه.

بعد ورود الرّسالة، يمكن لصاحب العلاقة طباعة نسخة عن قرار الموافقة، صالحة للتّنفيذ لدى مصرف الاسكان ودوائر الوزارة.

لذلك، يُطلب من أصحاب العلاقة متابعة طلباتهم "أونلاين"، وعدم المراجعة في الدّوائر المعنيّة، توفيرًا لجهدهم ووقتهم، واستعمال القرار المطبوع إلكترونيًّا كنسخة صالحة للتّنفيذ لدى الجهات المعنيّة.

كما تذكّر وزارة العمل المواطنين، أنّ طلب الموافقة المبدئيّة يقدَّم حصرًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة "أونلاين".

كما أصدر حيدر تعميمًا آخر، جاء فيه:

"استنادًا لأحكام قانون العمل ومرسوم تنظيم عمل الأجانب،

يُطلب من المؤسّسات والشّركات التّجاريّة كافّة، لا سيّما تلك العاملة في قطاعات البيع بالتّجزئة والأفران ومحطّات الوقود، التقيّد التام بعدم استخدام أي يد عاملة أجنبيّة لا تحمل إجازة عمل صادرة أصولًا عن وزارة العمل.

كما يُطلب من المؤسّسات والشّركات التّجاريّة كافّة المتعاقدة مع شركات تنظيف، بوجوب التّأكّد من أنّ العمّال الأجانب العاملين لديهم يحوزون على إجازة عمل صادرة أصولًا عن وزارة العمل على إسم الشّركة المتعاقدة معهم، وأن تكون هذه الإجازة متوافقة مع طبيعة عملهم.

إن أي مخالفة لمضمون هذا التّعميم تعرّض المؤسّسة أو الشّركة التّجاريّة المعنيّة للمساءلة القانونيّة، واتخاذ الإجراءات الإداريّة والقضائيّة اللّازمة بحقّها، وفقًا للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء".