اتصل رئيس الحكومة ​نواف سلام​ في اطار متابعته لقضية الاستاذ الجامعي ​وسام سعادة​، بوزير العدل ​عادل نصار​، مؤكدا "حرصه التام على صون الحريات العامة والخاصة"، معتبرا أنها "تشكل أحد الأعمدة الأساسية في النظام الديموقراطي ال​لبنان​ي وهي مكرسة في الدستور". وشدد سلام على "أهمية تطوير الاجراءات القانونية والأمنية بما يتناسب مع المعايير الدولية ومتطلبات دولة القانون".

كانت هذه تفاصيل خبر سلام تابع مع وزير العدل قضية وسام سعادة: حرصون على صون الحريات العامة والخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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